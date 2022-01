João Goulart com a camisola do Mafra

Central João Goulart assinou por duas épocas e meia.

O Mafra anunciou esta sexta-feira a contratação de João Goulart, com um vínculo válido por duas épocas e meia. O defesa de 22 anos estava em final de contrato com o Sporting, com o clube leonino a manter parte do passe do jogador.

Goulart marcou presença esta época num encontro da principal equipa do Sporting, frente a "Os Belenenses", em jogo da Taça de Portugal. Pela formação B realizou 12 partidas, com um golo marcado.