Descontos rendem um ponto à Académica frente ao FC Porto B

Partida da ronda 25 da Liga SABSEG com seis golos.

Um golo de Fábio Fortes, aos 90+1 minutos, valeu à Académica um empate fora com o FC Porto B (3-3), em jogo relativo à 25.ª jornada da Liga SABSEG.

A equipa de Coimbra mantém-se na última posição da tabela classificativa, com 15 pontos, e o FC Porto B continua também no 10.º posto, agora com 33.

Os visitantes entraram no jogo com o pé direito e marcaram logo aos três minutos, por João Carlos, mas os portistas reagiram e foram para o intervalo já em vantagem, com golos de Danny Loader, após assistência de Gonçalo Borges, e deste na sequência de um cruzamento do inglês.

Bernardo Folha aproveitou a via livre que a Académica abriu no lado esquerdo da sua defesa e bateu Stojkovic com um remate colocado (49 minutos), João Martelo fez um autogolo, aos 56 minutos, e Fábio Fortes, que entrara para o lugar do defesa João Diogo aos 87, empatou, já nos descontos.

A Académica, que luta pela manutenção, vinha de três derrotas seguidas e surpreendeu o FC Porto B com um futebol atacante, adiantando-se muito cedo no marcador depois de uma saída rápida para o ataque, em que Ricardo Silva sacudiu um remate forte de Traquina, João Marcello facilitou e João Carlos aproveitou.

Os "dragões" empataram e passaram para a frente do marcador no espaço de 15 minutos e através de ataques conduzidos pelo lado direito, onde a Académica se mostrou permeável. Gonçalo Borges trabalhou bem, cruzou e Danny Loader empatou e o avançado inglês retribuiu aos 28, oferecendo a Gonçalo Borges um golo fácil.

Com 41 golos sofridos até esta jornada, a Académica confirmou a suas dificuldades no processo defensivo e começou a segunda parte da pior maneira, sofrendo o 3-1, aos 49 minutos, golo este marcado por Bernardo Folha com um remate cruzado do lado direito.

O mesmo jogador atirou ao poste direito da baliza de Stojkovic, aos 54 minutos, quando a Académica dava sinais de algum desnorte, mas tudo mudou quando Costinha rematou e João Marcelo desviou a bola, traindo o seu guarda-redes e fazendo autogolo.

Restava ainda mais de meia hora de jogo e Académica ganhou um novo alento. Por seu lado, o FC Porto acusou muito o golo sofrido, quando parecia ter as coisas controladas, e tornou-se uma equipa insegura.

José Gomes, o quarto treinador da Académica nesta época, reforçou então o ataque da sua equipa, com Caballero e mais tarde com Fábio Fortes, na busca desesperada do empate, e acabou por ser premiado.

No seguimento de um cruzamento forte e em arco da esquerda, Fábio Fortes bateu Ricardo Silva com um desvio de cabeça e fez o 3-3 final, aos 90+1 minutos.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - Académica, 3-3.

Intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, João Carlos, 03 minutos.

1-1, Danny Loader, 13.

2-1, Gonçalo Borges, 28.

3-1, Bernardo Folha, 49.

3-2, João Marcelo, 56 (própria baliza).

3-3, Fábio Fortes, 90+1.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Romain Correia Leonardo Borges (Levi Faustino, 68), Tavares (Samba Koné, 68), Bernardo Folha (Mor Ndiaye, 85), Rodrigo Fernandes (Zé Pedro, 90+1), Vasco Sousa (Peglow, 68), Danny Loader e Gonçalo Borges.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Samba Koné, Mor Ndiaye, Peglow, Diogo Ressurreição, Levi Faustino, Ejaita, Caíque e Zé Pedro).

Treinador: António Folha.

- Académica: Stojkovic, João Diogo (Fábio Fortes, 87), Zé Castro, Jorge Felipe (Justiniano, 77), David Sualehe (Fábio Vianna, 71), Traquina (Fatai, 71), Mimito, Reko, Toro (Caballero, 71), João Carlos e Costinha.

(Suplentes: Mika, João Mário, Fatai, Fábio Vianna, Luís Aurélio, Caballero, Justiniano, Hugo Seco e Fábio Fortes).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leonardo Borges (26), João Marcelo (53), Tavares (58) e Rodrigo Fernandes (90+1), Gonçalo Borges (90+7) e Fábio Vianna (90+7).

Assistência: 442 espectadores.