Depois do Arouca, Bruno Marques reforça Marítimo

O ponta de lança brasileiro, que nas últimas duas épocas representou o Arouca, vai continuar no futebol português, desta feita no Marítimo, tal como O JOGO, previamente, já tinha dado conta.

Este é um reforço cujo anúncio já era aguardado há algum tempo, pois o futebolista já treina há duas semanas com o plantel do Marítimo. Bruno Marques, de 24 anos, chega por empréstimo de uma época do Santos e aumenta as opções no ataque insular, juntando-se assim a Platiny como ponta de lança.

Recorde-se que é esperada a transferência de Joel Tagueu do Marítimo, a título definitivo ou até por empréstimo com contrapartida financeira.