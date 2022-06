Depois de Vagner, mais um reforço no Torreense: Reko Silva

Médio de 22 anos representou o Estrela da Amadora em 2021/22.

Reko é reforço do Torreense para a nova temporada. O médio ofensivo, de 22 anos, representava o Estrela da Amadora, emblema pelo qual jogou por empréstimo do Portimonense na época passada e disputou 18 encontros.

A contratação de Reko é a segunda para a nova temporada, depois de ter sido anunciada a chegada de Vagner, proveniente do Nacional, para reforçar a baliza. Além das duas caras novas, o Torreense já prolongou os contratos do treinador Nuno Manta e de 11 jogadores do anterior plantel.