Avançado venezuelano está a viajar para a Madeira para reforçar o Nacional.

Jesús Ramírez, conhecido no futebol por Chuchu Ramírez, vai ser jogador do Nacional, da II Liga. O ponta de lança, de 25 anos, já está a viajar para a Madeira e em breve será reforço, cedido pelo Atlético Morelia, do México.

Na temporada passada, recorde-se, o venezuelano jogou no Marítimo, por empréstimo do referido clube mexicano, e fez 26 jogos (dois golos).