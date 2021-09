Mauro Caballero rescindiu contrato com o Arouca e vai juntar-se ao plantel da Académica.

No último dia do mercado de transferências, Mauro Caballero tornou-se um jogador livre, depois de rescindir contrato com o Arouca. O futuro do avançado paraguaio, de 26 anos, vai agora escrever-se em Coimbra, ao serviço da Académica, da Liga SABSEG.

Em Portugal, Caballero já representou o FC Porto B, o Penafiel, o Aves e o Arouca.