Depois de Fábio Silva, Anderlecht garante mais um português como reforço

Gonçalo Tabuaço deixa o Estrela da Amadora e ruma ao clube belga.

Gonçalo Tabuaço vai reforçar o Anderlecht, um dos mais cotados clubes da Bélgica. O guarda-redes de 21 anos deixa o Estrela da Amadora e aventura-se no estrangeiro, depois de uma temporada em que realizou 22 jogos pelo clube da Liga SABSEG.

Tabuaço passou pela formação de FC Porto, Paços de Ferreira e V. Guimarães, entre outros, seguindo-se experiências no Portimonense (sub-23), Beira-Mar e Leixões.

Internacional sub-21 português, vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Anderlecht, clube que recentemente garantiu outro português: Fábio Silva, cedido pelo Wolverhampton. Tinha mais uma época de contrato com o Estrela da Amadora, que chegou, portanto, a um acordo com o emblema belga.