Lateral de 25 anos assinou por mais duas temporadas.

Tiago André renovou contrato com o Trofense por mais duas épocas. O lateral-esquerdo, de 25 anos, ingressou no clube na temporada transata, proveniente do Leixões, tendo sido utilizado em 25 jogos e assinado quatro assistências.

Tiago André junta-se, assim, ao internacional angolano Djalma Campos, que também já prolongara o vínculo até ao final de 2022/23.