Fábio Fortes está de regresso aos treinos da Académica três meses depois

Um alegado problema cardíaco afastou o jogador dos relvados durante algumas semanas

Está aparentemente resolvido o diferendo entre Académica de Coimbra e Fábio Fortes. O avançado, que tinha ficado afastado dos relvados durante várias semanas devido, alegadamente, à deteção de uma insuficiência cardíaca, voltou aos treinos esta quarta-feira.

O jogador foi a jogo frente ao Portimonense, para a Taça da Liga, no primeiro desafio da época, mas depois foi detetado o problema pelo emblema academista. O avançado também consultou especialistas e as opiniões entre as partes divergiam. No entanto, o desacordo foi ultrapassado e Fábio Fortes está mesmo de regresso às opções do treinador João Carlos Pereira.

"Depois de um processo de avaliação rigoroso, o Centro de Medicina Desportiva e o departamento clínico da Académica emitiram parecer, concordante com a possibilidade do Fábio Fortes poder retornar a fazer aquilo que tanto gosta e que tão bem sabe, jogar futebol", escreveu a Académica, nas suas redes sociais.