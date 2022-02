Delegado do Benfica B punido por insultos: "És fraco, que vergonha de árbitro"

Filipe Alves foi suspenso por 22 dias e terá ainda de pagar uma multa.

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou um castigo de 22 dias, assim como uma multa de 536 euros, a Filipe Alves, delegado do Benfica B no jogo entre as águias e o Casa Pia, a contar para a 21.ª jornada da Liga SABSEG.

Em causa está a "linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva" deste agente dirigida à equipa de arbitragem e apontada no relatório do juiz Rui Costa. "Este árbitro de 1.ª divisão é muito fraco, és fraco, que vergonha de árbitro", terá dito, acrescentando ainda um "filho da p...".

Esta semana, recorde-se, através da sua newsletter, o Benfica apontou o dedo aos rivais falando de "arruaça" e de "comportamentos reprováveis" contra as arbitragens, sendo salientado o papel do Benfica no "contribuir para o melhor ambiente possível no futebol português enquanto outros teimam em chafurdar na lama".