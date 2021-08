Deixa o Tondela e é apresentado como reforço no Vilafranquense

Jaquité prossegue a carreira na Liga SABSEG.

O internacional guineense Jaquité, de 25 anos, é reforço do Vilafranquense, depois de acordo entre o clube ribatejano e o Tondela, informaram esta sexta-feira os dois clubes.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com a UD Vilafranquense para a transferência a título definitivo do jogador Jaquité", informa o Tondela no seu sítio oficial na Internet.

Sem revelar os detalhes do acordo ou a duração do contrato, também o Vilafranquense, que ocupa o 18.º e último lugar da Liga SABSEG, anunciou a chegada do médio, através de um vídeo de boas-vindas, em que o jogador aparece equipado com as cores do clube.

Jaquité chegou ao Tondela em 2014/15, ainda para o escalão de juniores, depois de ter representado o Atlético Povoense, da Póvoa de Santa Iria.