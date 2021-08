Afonso Taira vai prosseguir a carreira no Casa Pia

O médio Afonso Taira é reforço do Casa Pia, da Liga SABEG. O jogador, 29 anos, deixou o Belenenses, onde esta temporada tinha feito dois jogos, um deles diante do Sporting, no qual foi expulso, e vinculou-se ao emblema do segundo escalão do futebol português.

Taira já passou por outros clubes como Estoril, Atlético, Kiryat e Beitar (Israel) e Hermannstadt (Roménia).