Definido o substituto de João Tralhão no Vilafranquense

O treinador Carlos Pinto é o sucessor de João Tralhão no comando técnico do Vilafranquense, tendo já esta quinta-feira orientado treino do 13.º classificado da II Liga, constatou a Lusa no local.

Carlos Pinto, que tinha deixado o Chaves, em fevereiro, dirigiu o apronto matinal, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, tornando-se no terceiro treinador do clube, depois de João Tralhão e Quim Machado, que iniciou a época.

O técnico, de 48 anos, conta no currículo duas subidas consecutivas à I Liga, com o Santa Clara, em 2017/18, e o Famalicão, em 2018/19, e uma à II Liga, com o Freamunde à II Liga, em 2013/14.

Além destes, Carlos Pinto conta passagens por clubes como Tirsense, Tondela, Paços de Ferreira, Académica e Leixões.

Quim Machado deixou o clube em outubro de 2020, após sete jornadas, nas quais conseguiu uma vitória e três empates, enquanto João Tralhão comandou o emblema ribatejano em 12 jogos, somando dois triunfos e sete igualdades.

Na segunda temporada nas competições profissionais, após 23 jornadas, o Vilafranquense ocupa o 13.º posto, com 22 pontos, em igualdade com o Cova da Piedade, 16.º colocado, e mais quatro do que o Varzim, primeira equipa na zona de despromoção.