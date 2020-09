Defesa Timbó assina por uma temporada pelo Vilafranquense

O jogador brasileiro deixou o Londrina e poderá ser opção para a receção dos ribatejanos ao Feirense, desta sexta-feira

O Vilafranquense contratou por uma temporada o defesa brasileiro Fernando Timbó, que representava o Londrina, anunciou o clube da II liga nas redes sociais.

"É importante que eu me adapte com facilidade ao futebol português, de forma a conseguir ajudar os meus companheiros dentro de campo, pois cá o ritmo de jogo e treino é diferente do brasileiro, bem mais rápido", referiu o defesa central, de 30 anos.

Timbó foi formado no Curitiba, subindo ao escalão profissional em 2012. Depois, jogou pelo Malucelli e, em 2014, rumou aos Estados Unidos. Em 2018, regressou ao Brasil, para jogar no Paysandu, e, na época seguinte esteve no Paraná. Em 2020, esteve um mês no Londrina, tendo assinado agora pelo Vilafranquense.

Depois de ter perdido frente ao Benfica B, por 3-2, na primeira jornada, o Vilafranquense recebe o Feirense, na sexta feira, em Rio Maior, em jogo a contar para a II liga.