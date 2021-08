Defesa Mike Moura reforça Vilafranquense

No plantel unionista, Mike Moura vai lutar pela titularidade com Edu Machado e Sousa.

O defesa direito Mike Moura foi apresentado hoje como reforço do Vilafranquense, equipa da II Liga portuguesa de futebol.

O defesa, de 31 anos, representou a Académica nas últimas quatro temporadas, tendo jogado uma centena de jogos e registado quatro golos e quatro assistências.

Mike Moura é a primeira contratação dos ribatejanos desde que o técnico Filipe Gouveia assumiu o comando da equipa, esta terça-feira, e chega com vasto currículo no segundo escalão, no qual representou, ainda, Santa Clara, Desportivo de Chaves e Sporting da Covilhã.

No plantel unionista, Mike Moura vai lutar pela titularidade com Edu Machado e Sousa.