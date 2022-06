De regresso aos relvados após vencer o cancro: "Tenho vontade de voltar e viver"

Ultrapassado o problema oncológico que o afastou um ano, guarda-redes Daniel Guimarães está de regresso aos relvados.

É o primeiro reforço do Nacional para a próxima época, embora já fizesse parte do clube. O guarda-redes Daniel Guimarães, que esteve fora dos relvados um ano a recuperar de um problema oncológico, prolongou o contrato por mais duas épocas com os alvinegros e, já restabelecido, volta a entrar nas contas para a baliza dos insulares.

O regresso aos treinos aconteceu no início de março, conforme foi noticiado na altura, com o futebolista a evoluir positivamente e, agora, diz-se totalmente recuperado e pronto para as lutas que começam já no arranque da nova época. "Estou bem, motivado e feliz. Estou bem fisicamente e bem psicologicamente para poder voltar no final deste mês, juntamente com a equipa, para iniciar esta época ainda mais forte", garantiu a O JOGO.

Daniel Guimarães lembra, de forma naturalmente emocionada, a fase que, entretanto, ultrapassou da luta contra o cancro, que o debilitou por alguns meses e o afastou do grupo nacionalista . "Ultrapassei este problema. Hoje sinto que foi muito bom ver que há força de vontade para viver e para trabalhar e, também, para poder ajudar o próximo usando a nossa vida como exemplo", conta.

No Nacional desde 2017/18, o brasileiro, de 35 anos, completados em abril, espera agora agarrar a baliza nacionalista e ajudar a devolver o clube ao principal escalão. Entre 2017 e 2020, Daniel Guimarães foi dono indiscutível das redes insulares e um dos jogadores em destaque na equipa agora treinada por Filipe Cândido.