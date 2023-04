De parabéns, Farense cumpre 113º aniversário

As comemorações iniciam-se logo pela manhã, com o hastear das bandeiras no topo sul do Estádio de São Luís, e vai ter o seu ponto mais alto com um jantar de gala numa unidade hoteleira de Faro

O Farense, atual 3⁰ classificado da Liga SABSEG, e que, na presente temporada, assumiu-se como candidato à subida de divisão, comemora este sábado, dia 1 de Abril, o seu 113⁰ aniversário.

As comemorações iniciam-se logo pela manhã, com o hastear das bandeiras no topo sul do Estádio de São Luís, e vai ter o seu ponto mais alto com um jantar de gala numa unidade hoteleira de Faro, onde será feita a apresentação das maquetes/amostras dos equipamentos para a temporada 23/24 e onde serão homenageados os jogadores que foram campeões e que nesse ano subiram à 1ª Divisão na temporada 82/83, com destaque para a presença do guarda-redes internacional Português Jorge Martins, que fez parte dessa equipa dos "Leões de Faro" e que representou a seleção portuguesa no Euro 84, em França, onde Portugal chegou às meias finais, e no Mundial do México, em 1986.