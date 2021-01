David Caiado tinha "muitas saudades" de casa

Extremo de 33 anos assinou pelo Penafiel até 2022

Um dia depois de o Penafiel ter anunciado a sua contratação, David Caiado manifestou, na sua página do Facebook, a felicidade por estar de volta a Portugal. Depois de várias épocas fora de Portugal, o extremo de 33 anos, que representava os romenos do Hermannstadt, assinou um contrato válido até ao final de 2021/22 com o emblema duriense, que milita na II Liga.

"Tal como diz a música dos Xutos & Pontapés-Minha Casinha, as saudades já eram muitas", escreveu David Caiado. "Depois de mais de uma década no estrangeiro com passagens pela Polónia, Chipre, Bulgária, Ucrânia, Espanha e Roménia, chegou a hora tão desejada de voltar a casa", acrescentou. "Serei jogador do FC Penafiel até 2022, ao qual chego com ambição e enorme vontade de poder ajudar dentro e fora do campo e no qual fui recebido de forma exemplar por um grupo de pessoas e jogadores que fazem deste clube um clube especial", completou na mensagem publicada.

Formado no Sporting, David Caiado representou também Estoril, Trofense e V. Guimarães, assim como Metalist (Ucrânia), Beroe (Bulgária), Olympiacos Nicósia (Chipre), Ponferradina (Espanha) e Steaua Bucareste (Roménia).