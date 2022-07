David Bruno segue para o Moreirense após deixar o Estoril

Redação com Lusa

Contrato válido por uma temporada.

O defesa David Bruno, que estava sem clube, depois de ter abandonado o Estoril, assinou um contrato de uma temporada com o Moreirense, anunciou o clube recém-despromovido à II Liga.

O lateral-direito, de 30 anos, contabilizou 23 jogos em 2021/22 pelos canarinhos, num currículo assinalado por 25 internacionalizações nas seleções jovens portuguesas, além de experiências nos romenos do Astra Giurgiu (2019-2021) e no Tondela (2017-2019).

Com formação cumprida no FC Porto, David Bruno passou pela equipa B dos dragões (2012 a 2015) e foi emprestado a Trofense (2011/12) e Freamunde (2015/16), mas nunca alinhou pelo conjunto principal do emblema azul e branco, que abandonou em 2016/17.

O defesa chega ao Moreirense para suprir a indisponibilidade de laterais direitos de raiz, um dia após o senegalês Alhassane Sylla ter sofrido uma lesão ligamentar no joelho direito num jogo particular, que o obrigará a uma paragem de, pelo menos, seis meses.

Os minhotos, que desceram à II Liga oito anos depois, vão estagiar em Ofir, no concelho de Esposende, até sábado, tendo a estreia em 2022/23 agendada para o fim de semana de 06 e 07 de agosto, com uma receção ao Vilafranquense, em Moreira de Cónegos.