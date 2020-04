Daúto Faquirá: "É importante os campeonatos chegarem ao fim"

Em entrevista ao sítio da Liga, o treinador do Covilhã garantiu que a notícia serve de "estímulo aos jogadores para a realização do trabalho diário"

Daúto Faquirá, treinador do Covilhã, considerou que a disputa do campeonato até ao fim é uma boa notícia no combate à ansiedade que os jogadores têm revelado durante o período de confinamento. "No aspeto desportivo, foi importante a notícia de que os campeonatos vão chegar ao fim. Naturalmente serão necessários alguns ajustes, como qual o tempo de paragem para a época seguir e, ainda, relativamente a questões contratuais, mas essas são situações para as quais o presidente do Covilhã já nos alertou, e creio que a sua resolução passará por alguns ajustes. Mas há uma garantia que, volto a referir, é muito importante: nós vamos disputar as dez jornadas que faltam e isso reduz alguma ansiedade, que é inerente, a esta situação incómoda que os jogadores atravessam", afirmou o técnico, em entrevista ao sítio da Liga.

Faquirá também aplaudiu a direção do clube serrano por ter prevenido o impacto económico da crise. "Há alguma ansiedade, como é normal. No entanto, há um aspeto muito importante que a direção do Covilhã já assegurou estar salvaguardado, pelo menos por enquanto, que é o económico. Eles têm todos famílias e são pessoas que têm uma vida para além do futebol, pelo que ter estabilidade neste capítulo é fundamental", frisou.

O treinador também partilhou aspetos da rotina diferente em período de isolamento. "Não é fácil, mas a adaptação é possível. A nossa maior missão é diminuir ao máximo os impactos desta paragem e isso passa, acima de tudo, por manter a atividade física dos jogadores. É importante atenuarmos também esta "distância" inevitável, algo que temos combatido através de uma espécie de treinos virtuais em que todos participam. Obviamente que não é a mesma coisa, mas esta solução permite, ao mesmo tempo, mantermos o espírito de grupo do plantel, e realizarmos algum controlo daquilo que é o esforço físico de cada um, de forma a que quando for possível retomar o nosso trabalho normal não tenhamos que começar da estaca zero. Até porque, quanto mais tempo passa, maior será o tempo necessário de forma a que as coisas voltem à sua normalidade. Não há ainda uma data prevista para que as competições sejam retomadas, mas temos uma garantia: este campeonato vai chegar ao fim. Esta é uma certeza que serve de estímulo para nós, porque permite-nos ter um objetivo para a realização do nosso trabalho diário, durante este período de algum marasmo", explicou.

