Daúto Faquirá abandona o comando técnico do Covilhã

Serranos rescindem com o treinador Daúto Faquirá após três derrotas em três jogos na II Liga.

Daúto Faquirá já não é treinador do Covilhã. O clube anunciou a rescisão com o técnico cerca de 24 horas depois da derrota frente ao Vizela (2-1), a terceira desta época que agravou a crise de resultados da equipa que ocupa o último lugar do campeonato.

A contestação ao treinador já vinha, de resto, da temporada transacta, mas subiu agora de tom face às prestações da equipa que ainda não pontuou e nas três rondas realizadas sofreu seis golos e contabiliza dois marcados por adversários nas próprias balizas.

Sem público no estádio, Faquirá, de 54 anos, tem sido muito criticado nas redes sociais e o atual panorama também vinha gerando descontentamento entre a direção. Principalmente por parte do presidente, José Mendes, que após a derrota (1-3), em casa, com o Cova da Piedade, já se tinha mostrado muito agastado, e na véspera do jogo com os vizelenses terá ido mesmo ao balneário advertir todo o grupo de trabalho que se a equipa não pontuasse nessa partida iria dispensar a equipa técnica. O que veio a acontecer esta quarta-feira depois de negociações que, segundo fontes do clube, não terão sido fáceis.

Sob o comando de Faquirá desde o final de dezembro do ano passado, os leões da serra somam apenas três vitórias, dois empates e nove derrotas em 13 partidas. O último triunfo, aliás, data de 3 de fevereiro.