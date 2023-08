"Daqui a uns anos, o Mafra vai ser um dos melhores clubes portugueses, um de referência"

A SAD do Mafra foi adquirida pela empresa dinamarquesa Heartland, que detém 80% das ações e passa a ser a nova accionista maioritária, mantendo-se José Cristo como presidente do clube e administrador da SAD

O presidente do Mafra, José Cristo, comentou este sábado as mudanças na estrutura da SAD do clube e afirmou que a entrada da Heartland como acionista é um "passo de futuro".

"Estou há 36 anos no Mafra e todas as decisões que tomei foram em prol do Mafra. Tenho a certeza de que encontramos uma família nestes dinamarqueses que conheço bem. Daqui a uns anos, o Mafra vai ser um dos melhores clubes portugueses, um clube de referência", disse o presidente da SAD, em declarações na sala de imprensa do clube, após a vitória por 2-1, frente ao Paços de Ferreira, para a II Liga.

José Cristo confirmou que continuará a ser o presidente do clube e da SAD e que nada se alterará no funcionamento do emblema mafrense.

"Até há dias, se me acontecesse alguma coisa, o Mafra caía completamente na desgraça e, assim, vai ter um futuro risonho. Além disso, nada se alterou, quem toma as decisões sou eu, não se vai passar nada de especial", afirmou o dirigente.

Sobre a desconfiança nesta parceria com a Heartland, José Cristo tranquilizou os sócios.

"Não sou suicida, as pessoas sabem que não sou louco. Sou um empresário de sucesso e estou a fazer o melhor para o meu clube, o clube que amo. Sem estas pessoas seria muito difícil o Mafra crescer e, assim, vai ser um clube de referência", concluiu.

A SAD do Mafra foi adquirida pela empresa dinamarquesa Heartland, que detém 80% das ações e passa a ser a nova acionista maioritária, mantendo-se José Cristo como presidente do clube e administrador da SAD.

Em conexão com a aquisição da CD Mafra - Futebol SAD, a Heartland também adquiriu a maioria das ações do clube de futebol dinamarquês FC Midtjylland.