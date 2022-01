Daniil, filho de Dmitri Alenichev, é reforço de inverno do Leixões

Daniil Alenichev com a camisola do Leixões

Jovem extremo tem apenas 17 anos.

Daniil Alenichev, filho do antigo médio internacional russo Dmitri Alenichev, que brilhou no FC Porto entre 2000 e 2004, tendo vencido ao serviço dos dragões uma Taça UEFA, dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira, é o primeiro reforço do Leixões nesta janela de mercado.

O jovem extremo russo, de 17 anos, chega a Matosinhos após passagens pelo Lokomotiv e Spartak de Moscovo. O jogador já conheceu os cantos à nova casa e começa a trabalhar à procura da estreia oficial.