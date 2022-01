Daniil Alenichev no Leixões: o passado, a companhia da mãe e o pai para breve

O ex-portista Dmitri Alenichev é esperado em Matosinhos nos próximos dias e deve até fixar residência por cá para acompanhar os primeiros passos do filho em Portugal.

Daniil Alenichev, reforço anunciado pelo Leixões esta quinta-feira, tem apenas experiência nas camadas jovens de Lokomotiv e Spartak Moscovo, e é também nas camadas de formação dos leixonenses (nos sub-19 e nos sub-23) que o extremo de 17 anos deverá dar os primeiros passos em Portugal. Isso não o impedirá, pontualmente, de trabalhar com o plantel principal, como é costume com outros jogadores no emblema matosinhense.

Com 17 anos, Daniil está em Matosinhos acompanhado da mãe, segundo apurou O JOGO. Nos próximos dias deverá chegar também o pai, Dmitri Alenichev, ex-jogador do FC Porto. Aliás, é bem provável que o clã Alenichev fixe residência por cá, até porque a própria ligação contratual depende ainda de supervisão parental.

Além do pai, que encantou os adeptos portistas, conquistando campeonatos, Taça UEFA e Liga dos Campeões, entre outros troféus, a família Alenichev tem mais representantes no futebol. O primo, Maksim Alenichev, de 20 anos, joga no Energia Luki, do terceiro escalão russo.