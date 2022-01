Daniil Alenichev fala em "grande oportunidade" e lembra "tradição" do Leixões

Fotografia: Reprodução/Facebook do Leixões

Filho do antigo médio do FC Porto apresentado esta quinta-feira.

O Leixões anunciou esta quinta-feira a contratação do extremo russo Daniil Alenichev, de 17 anos, que é filho do antigo futebolista do FC Porto e campeão europeu por este clube, em 2004, Dmitri Alenitchev. O reforço leixonense chega ao clube de Matosinhos após passagens pelo Lokomotiv e Spartak de Moscovo, mostrando-se encantado pela oportunidade em Portugal.

"Estou muito feliz por ter esta grande oportunidade. O Leixões é um clube com tradição, muito conhecido por formar e lançar jovens e acredito que vou evoluir muito. Estou desejoso de começar a jogar para sentir o fervor dos adeptos e ajudar o Leixões a conseguir os objetivos", afirmou.

O pai Dmitri Alenitchev alinhou no FC Porto entre 2000/2001 e 2003/2004, época em que ajudou os "dragões" a vencer a Liga dos Campeões, sendo que marcou o último golo no 3-0 ao Mónaco, na final de Gelsenkirchen.