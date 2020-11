Daniel dos Anjos falha jogo com Varzim por estar infetado com covid-19

Avançado das águias testou positivo ao novo coronavírus e não marcou presença no jogo da décima ronda da II Liga

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B do Benfica, falhou o jogo frente ao Varzim, referente à décima jornada da II Liga, por ter testado positivo ao novo coronavírus, revelou, esta segunda-feira, o clube da Luz.

O nome do dinateiro brasileiro, de 24 anos, consta no boletim clínico disponibilizado pelo Benfica no seu sítio oficial na Internet, pelo que ficou de fora das opções do técnico Renato Paiva para o desafio.

Além de Daniel dos Anjos, também Úmaro Embaló (lesão muscular na coxa esquerda), Sandro Cruz (lesão muscular na coxa direita), Diogo Capitão (status pós-cirúrgico ligamentoplastia do cruzado anterior no joelho esquerdo), Jair Tavares (lesão muscular na coxa direita), Rafael Brito (entorse da tibiotársica direita) e Frimpong (lesão muscular na coxa esquerda), desfalcaram as águias.

Daniel dos Anjos participou em sete jogos da equipa B do Benfica nesta temporada, referentes à II Liga, seis dos quais como titular, e foi lançado por Jorge Jesus no desafio da formação principal frente ao Paredes, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.