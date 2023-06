Da última distrital até à II Liga: André Serra continua no Belenenses

Clube do Restelo anunciou a continuidade do defesa-central no plantel da próxima época.

O Belenenses anunciou, esta terça-feira, que André Serra irá continuar na equipa que jogará a II Liga. Apesar de ter contrato até 2024, não era certo que continuasse no clube.

O defesa central de 24 anos, é uma das figuras dos azuis do Restelo, por ter feito toda a caminhada da III Distrital de Lisboa às ligas profissionais de cruz ao peito.

Recorde-se que já foram anunciadas 11 saídas do plantel.