Cuca abandona Casa Pia e ruma à II Liga

Internacional por Cabo Verde, Cuca, de 32 anos, integrou o plantel dos "gansos" nas duas últimas temporadas e vai prosseguir a carreira em Leiria, com contrato com a União válido por uma época.

O médio cabo-verdiano Cuca, que na época passada representou o Casa Pia na I Liga, vai jogar pela União de Leiria, na II Liga, informou esta sexta-feira a SAD leiriense.

Internacional por Cabo Verde, Cuca, de 32 anos, integrou o plantel dos "gansos" nas duas últimas temporadas e vai prosseguir a carreira em Leiria, com contrato com a União válido por uma época.

Leia também Portugueses Weverton leva "dura" de Abel na conferência: "Senta-te direito, pá" Na conferência de imprensa que se seguiu ao Palmeiras-Atlético Mineiro (0-0), Abel Ferreira deu uma "dura", em tom de brincadeira, ao guarda-redes e capitão Weverton, por não estar "corretamente" sentado na cadeira. O Verdão passou aos quartos de final da Taça Libertadores, fruto da vitória (1-0) na primeira mão.

Formado no Oeiras, o médio já representou em Portugal o 1.º de Dezembro, o Felgueiras e o Mafra, tendo também jogado em Chipre, ao serviço do Omonia Aradippou.

É o nono reforço dos leirienses, que estão de regresso aos campeonatos profissionais 11 anos depois.

A União de Leiria estreia-se na II Liga no sábado, às 11:00, no Estádio Capital do Móvel, frente ao Paços de Ferreira, na partida que marca o início da edição 2023/24 do campeonato.