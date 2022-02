Críticas de Leonel Pontes: "A realidade da II Liga, muitas vezes, não é verdadeira"

Treinador do Covilhã lamentou que o jogo com o Rio Ave, inicialmente previsto para 31 de dezembro, tivesse sido adiado.

O Rio Ave venceu esta quarta-feira o Covilhã por 3-1, em jogo em atraso da ronda 16 da Liga SABSEG. Após o encontro, Leonel Ponte deixou críticas à forma como o encontro foi adiado, então devido a um surto de covid-19 na formação vila-condense, e disse que " a realidade da II Liga, muitas vezes, não é verdadeira."

No dia 31 de dezembro não pudemos jogar. Nessa semana, foi aprovado um regulamento dos clubes: se tinham jogadores suficientes, havia jogo para jogar. Lamentavelmente, não pudemos. Houve um comunicado que põe em causa a dignidade das pessoas e do clube. Esse comunicado não devia ter existido, porque o Rio Ave também não aceitou, com a Académica, a possibilidade de jogar. Esta realidade da II Liga, muitas vezes, não é verdadeira. Jogámos com dois centrais que jogaram há dois dias, ficaram nove jogadores na Covilhã", afirmou.

Luís Freire, treinador do Rio Ave, respondeu: "Como treinador não me dá jeito ter oito jogos em 20 dias. O Covilhã queria apanhar um Rio Ave fragilizado, tivemos 30 casos de covid-19 nessa semana, não vale tudo no desporto".