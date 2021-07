Cris diz adeus aos relvados: "Quando comecei a jogar nunca imaginei ter uma carreira assim"

Médio é o jogador com mais jogos pelo Feirense, clube pelo qual fez 329 partidas.

Cris despediu-se este domingo dos relvados. O médio de 37 anos publicou na sua página do Facebook um texto a dar conta da decisão de terminar a carreira da qual sente um "enorme orgulho". Com uma forte ligação ao Feirense, onde fez 329 jogos e é o jogador com mais jogos pelo clube, Cris deve continuar ligado à estrutura do emblema de Santa Maria da Feira.



Além do Feirense, Cris também representou a Académica (91 jogos e seis golos), o AE Paphos do Chipre (15 jogos e um golo) e o Asteras Tripolis, da Grécia, onde fez 11 jogos.

O texto de despedida

"Depois de 18 anos incríveis como jogador profissional, decidi que este era o momento certo para me retirar. Não foi uma decisão fácil, mas fui-me preparando para este dia. Quando comecei a jogar futebol nunca imaginei ter uma carreira assim. Fui feliz, fui um privilegiado... Guardarei, para sempre, momentos e pessoas fantásticas. Quero agradecer à minha família e amigos, aos meus colegas de equipa, treinadores, direções, restante staff e adeptos. Do CD Feirense (onde comecei e, com orgulho, cheguei a jogador da história com mais jogos pela equipa principal), Académica OAF, Asteras Tripolis e AE Paphos. Com todos vocês aprendi muito e foi uma honra trabalhar ao vosso lado. A vida continua, com o sorriso e a ambição de sempre".