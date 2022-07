Covilhã vence por 7-0 no primeiro teste da pré-época

Leonel Pontes, treinador do Covilhã

Redação com Lusa

No encontro, disputado no Complexo Desportivo da Covilhã, a formação orientada por Leonel Pontes chegou ao intervalo a vencer por cinco golos sem resposta do emblema que compete na III Divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa.

O Covilhã, da II Liga, venceu este sábado o primeiro teste da pré-época, por 7-0, frente ao UD Recreio Vila Nova da Rainha.

Kukula inaugurou o marcador, Diogo Cornélio aumentou a contagem, Adilson, jogador à experiência, marcou o terceiro, Kukula bisou e Fabrice Tamba apontou o quinto golo.

Na etapa complementar, Tamba rematou certeiro em mais duas ocasiões e fez um hat-trick no primeiro jogo de preparação dos serranos. Até ao início da época os leões da serra têm mais cinco jogos marcados, para o treinador testar a equipa.