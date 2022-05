Covilhã vence play-off e fica na Liga SABSEG, Alverca continua na Liga 3

Depois de um empate 0-0 na primeira mão, o Covilhã venceu por 2-0, em casa, e garantiu a continuidade na II Liga.

O Covilhã vai fazer parte do lote de equipas que disputam a Liga SABSEG em 2022/23. Os serranos receberam e venceram o Alverca, por 2-0, este domingo, garantindo a permanência. Por outro lado, os ribatejanos não conseguem o objetivo e vão continuar a jogar na Liga 3.

Felipe Dini, no primeiro minuto de jogo, e Rui Gomes, aos 29', marcaram os golos da equipa da casa.

Na primeira mão, recorde-se, registou-se um empate sem golos, em Alverca.

Os leões da serra, que ficaram no 16.º lugar na edição 2021/22 da II Liga, vão cumprir a 15.º temporada consecutiva no segundo escalão do futebol português.