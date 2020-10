Covilhã triunfa na visita à Oliveirense com reviravolta

Formação serrana regressou aos triunfos na II Liga após dois empates consecutivos, já a turma de Oliveira de Azeméis ainda só venceu um de quatro jogos em casa

O Sporting da Covilhã venceu a Oliveirense por 2-1, na sétima jornada da II Liga, ao virar o resultado na visita a Oliveira de Azeméis com golos de Gilberto e Enoh.

No dia em que comemorou o 98.º aniversário, a formação da casa até começou melhor e adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por intermédio de Jorge Teixeira, mas pouco depois Gilberto empatou da marca de grande penalidade (19) e Enoh operou a reviravolta (65), que valeu a segunda vitória no campeonato aos "serranos".

A Oliveirense chegou à vantagem num cruzamento em "balão" de Miguel Silva para o segundo poste, onde Jorge Teixeira saltou mais alto que os adversários e cabeceou certeiro para inaugurar o marcador, mas, pouco depois, Daffé caiu na grande área e ganhou uma grande penalidade.

O "capitão" Gilberto, chamado a converter, enganou Coelho e restabeleceu a igualdade que durou até ao descanso, apesar de um bom remate de Enoh e um cabeceamento à barra de Filipe Cardoso, em cima do intervalo.

No segundo tempo, um "chutão" da defesa para as costas da defensiva oliveirense permitiu a Enoh ganhar a disputa de bola com Raniel e, na saída de Coelho, o camaronês colocou a bola por entre as pernas do guarda-redes e fez a reviravolta no marcador.

Até ao apito final, os "caseiros" foram atrás do prejuízo, mas à exceção de um cabeceamento de Jorge Teixeira que saiu por cima e outro de Bortoluzo segurado por Leo Navacchio, foram os "serranos" que ficaram perto de aumentar a vantagem num remate forte de Daivison Borges ao poste.

Com este regresso aos triunfos, o Covilhã ascendeu ao 11.º lugar da classificação da II Liga, com oito pontos, pelo que igualou (e ultrapassou) a formação da Oliveirense.