Covilhã vence Benfica B e deixa último lugar da Liga SABSEG

Redação com Lusa

Leões da serra aproveitam o empate do Trofense e deixam a cauda da tabela.

O Covilhã venceu este domingo o Benfica B, na 24.ª jornada da II Liga, por 2-1, abandonando o último lugar da classificação.

Os leões da serra chegaram ao intervalo a vencer, com um golo de Gilberto (45), e ampliaram a vantagem por Aponza (53), de penálti, tendo Gilson (57) reduzido para os encarnados, que somaram o quinto jogo sem ganhar.

O Covilhã aproveitou assim o empate do Trofense na ronda e deixou a cauda da tabela, subindo ao 17.º posto, com 21 pontos, enquanto o Benfica B, é 14.o classificado, com 27 pontos.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Covilhã - Benfica B: 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gilberto, 45 minutos.

2-0, Aponza, 53 minutos (grande penalidade).

2-1, Gilson, 57 minutos.

Equipas:

Covilhã: Bruno Bolas, Jaime Simões, Ângelo Meneses, Lucão, Traquina (Jorginho, 74), Gilberto, Zimbabwe, Shinga, Nuno Rodrigues (Casagrande, 90+2), Fatai e Aponza.

(Suplentes: Igor Araújo, Casagrande, Adams, Sena, Zé Tiago, Jorginho, Diogo Cornélio, Marsico e Gildo).

Treinador: Alex Costa.

Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz (João Tomé, 86), Lacroix (Feratovic, 72), Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Maestro (Kiko, 86), Pedro Santos (Luís Hemir, 64), Henrique Pereira, Gerson Sousa (Diego Moreira, 72) e Gilson.

(Suplentes: Pedro Sousa, Feratovic, João Tomé, Ricardo Teixeira, Kiko, Diogo Nascimento, João neto, Luís Hemir e Diego Moreira.

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gilson (18), Lacroix (44), Diogo Capitão (52), Jorginho (83), Rafael Rodrigues (90+05) e Zimbabwé (90+5).

Assistência: 1 050 espectadores.