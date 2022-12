Covilhã rescinde com o avançado Juan Perea

Proveniente do Lusitânia dos Açores, o colombiano de 22 anos abandona os serranos com apenas onze jogos realizados

O Covilhã, clube que ocupa o último posto da Liga SABSEG, rescindiu a ligação contratual com o avançado Juan Perea.

Contratado na temporada passada, no mercado de inverno, proveniente do Lusitânia dos Açores, o colombiano de 22 anos abandona os serranos com apenas onze jogos realizados, sendo que neste período não marcou um único golo.