Covilhã regressa ao trabalho com 14 jogadores e quatro reforços

Estádio Santos Pinto, casa do Covilhã

Redação com Lusa

O Covilhã, da Liga SABSEG, regressou hoje ao trabalho com 14 jogadores, os quatro reforços anunciados e o avançado Perea, que renovou e é o 10.º elemento que transita da época anterior.

No primeiro apronto às ordens de Leonel Pontes participaram também os juniores João Batista, Rui Quelhas, Gui Pinheiro, Tiago Simão, João Cruz e Pedro Frazão, que continuarão a treinar em função do número de jogadores disponíveis e também do seu rendimento.

Leonel Pontes, o treinador serrano, realçou, no final da sessão de trabalho, que "é fundamental fazer melhor do que no ano passado" e assegurar a manutenção.

"Queremos lutar todos os jogos para ganhar, depois, garantir a manutenção, que é fundamental, o clube já tem 15 anos na Liga SABSEG, tem de garantir a manutenção e, garantida a manutenção, poder fazer uma excelente classificação nesta Liga SABSEG. Não podemos almejar mais do que isto", frisou o técnico dos 'leões da serra'.

O treinador madeirense acrescentou ter como objetivo fazer "um campeonato consistente".

"Isto é uma maratona, onde é fundamental ter consistência enquanto equipa", vincou Leonel Pontes.

Com 14 jogadores no plantel, o 'timoneiro' serrano afirmou ter "muitos jogadores identificados" e espera até à primeira jornada ter 22 elementos à sua disposição, "se tiver 24, melhor".

"Os alvos estão identificados e estamos a trabalhar nesse sentido, para que, no dia 31 de agosto, nós estejamos confortáveis com o que fizemos até lá em termos de contratações", disse Leonel Pontes.

Na construção do plantel, o treinador pretende que exista "equilíbrio por posição" e quer ter "jogadores adequados à Liga SABSEG", a possibilidade de "potenciar jogadores" que acrescentem irreverência e qualidade e tem em mente um grupo que seja uma "mescla entre jogadores mais e menos experientes".

O técnico serrano aludiu ao elevado investimento feito por algumas equipas, que têm maior capacidade para recrutar, e à competitividade do segundo escalão do futebol nacional, com "várias equipas na luta pela subida e várias equipas na luta pela descida".

"É um plantel que vai ser formado em função das nossas necessidades, da nossa capacidade de ir buscar [jogadores] e, ao mesmo tempo, dos jogadores disponíveis para virem para o Covilhã", referiu Leonel Pontes.

O Covilhã anunciou até ao momento a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), do defesa Jorginho (ex-Famalicão), do médio Zé Tiago (ex-Trofense) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.

Durante a pré-época, o emblema da Covilhã tem agendados seis jogos de preparação.