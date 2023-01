Covilhã reforça meio-campo com ex-Vilafranquense

Após uma má experiência no Vilafranquense, Zimbabwé é reforço do Covilhã.

O médio Zimbabwé é o mais recente reforço do Covilhã, emblema que ocupa o último lugar da Liga SABSEG. O cabo-verdiano, de 30 anos, chega proveniente do Vilafranquense, para onde se mudou no inicio da temporada, tendo marcado um golo em oito jogos.

Em outubro, do ano passado, o médio foi suspenso durante 45 dias, pela Federação Portuguesa de Futebol, por falsas declarações e fraude na utilização de documentos, irregularidade detetada em outubro de 2020, altura em que representava o Académico de Viseu. Desde essa altura não voltou a jogar pelo Vilafranquense.