Covilhã prestes a iniciar obras da última bancada a remodelar

Intervenção no estádio implica um investimento entre "cinco a seis milhões de euros".

As obras da última fase da bancada poente, que vai terminar a requalificação do Estádio Santos Pinto, casa do Covilhã, da II Liga, começam "mais semana, menos semana", segundo o presidente, José Mendes.

"É a conclusão da requalificação do estádio, conforme delineámos e planeámos", disse à agência Lusa José Mendes, segundo o qual na intervenção no estádio foram investidos entre "cinco a seis milhões de euros", e a bancada que falta substituir, com "600 a 800 lugares", representa uma despesa a rondar um milhão de euros.

O presidente adianta que a última fase da bancada poente, por cima da rouparia do clube e a parte ainda descoberta do estádio, estará terminada "durante a próxima época". "Queria concluir essa bancada para depois abrir o estádio a toda a gente, para verem a obra que aqui está feita, um estádio completamente diferente", referiu o dirigente.

O intuito de José Mendes é inaugurar a requalificação do Estádio José Santos Pinto, situado na zona alta da cidade, aquando do centenário do clube, que se completa em 2 de junho do próximo ano. "Tenho a intenção de abrir o estádio a toda a gente, de mostrar aos sócios, e a quem queira ver, o interior das instalações, para também perceberem melhor o esforço que a direção tem feito, continuando a não dever nada a ninguém", vincou o presidente do emblema serrano.

José Mendes queria fazer da casa dos serranos um "estádio à inglesa". O recinto começou a ser remodelado em 2016, com a renovação de toda a zona nascente.

A segunda fase, em 2017, foi a construção de parte da bancada poente e a construção de uma estrutura de três pisos, que incluiu novos balneários, espaços administrativos, sala de treinadores, camarotes, sala de imprensa e uma bancada com cerca de 400 lugares.

Em 2018, foi demolida a bancada central e reconstruída uma nova, com mais valências. Entretanto, foi também substituída a iluminação do estádio.

A bancada junto ao portão principal do estádio é a única bancada que falta renovar.