Covilhã perde com Mafra e afunda-se ainda mais na classificação

Os serranos, com 21 pontos, viram o mais direto adversário, o Trofense, afastar-se, ao empatar com o Benfica B e ficar com 24 pontos, menos três do que a B SAD.

O Covilhã somou a quinta derrota consecutiva e reforçou o último da tabela da II Liga, ao perder por 2-1 na receção ao Mafra, que subiu ao 11.º lugar, na 29.ª jornada.

Loide Augusto inaugurou o marcador, aos seis minutos e, já nos descontos finais, Traquina empatou e Fati deu a vitória aos visitantes, que não perdem há oito jogos.

Com muito apoio durante o jogo, o treinador dos locais, Alex Costa, terminou a partida a ser apupado pelos sócios e a ver lenços brancos nas bancadas.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã - Mafra, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Loide Augusto, 06 minutos.

1-1, Traquina, 90+1.

1-2, Fati, 90+4.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Ângelo Meneses (Zé Tiago, 55), Jaime (Nuno Rodrigues, 86), Lucão, Casagrande (Felipe Dini, 46), Zimbabwé, Gilberto (Traquina, 75), Lucho Vega (Kukula, 75), Shinga, Aponza e Fatai.

(Suplentes: Igor Araújo, Kukula, Zé Tiago, Jorginho, Felipe Dini, Cornélio, Gildo, Nuno Rodrigues e Traquina).

Treinador: Alex Costa.

- Mafra: Samu Silva (Renan, 46), Guilherme (João Goulart, 52), Ousmane Diao, Pedro Pacheco (Pedro Barcelos, 70), Gui Ferreira, Chriso Kouakou, Leandrinho (Miguel Sousa, 70), Leonardo, Loide Augusto (Lucas, 77), Ença Fati e Pedro Lucas.

(Suplentes: Renan Bragança, Pedro Barcelos, Diogo, Lucas Rodrigues, Banjaqui, Edwin Vente, João Goulart, Miguel Sousa e Vítor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Loide Augusto (42), Chriso (55) e Aponzá (90+2).