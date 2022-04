Covilhã ganha fôlego na luta pela permanência e deixa Varzim em maus lençóis

O Covilhã deu este sábado um passo importante rumo à permanência na Liga SABSEG, ao vencer 2-0 na visita ao Varzim, em partida da 32.ª e antepenúltima jornada, afundando os alvinegros na classificação.

Na Póvoa de Varzim, o cabo-verdiano Kukula, aos 55 minutos, e o colombiano Camilo Triana, aos 90+4, marcaram os golos dos serranos, que já não venciam fora desde a primeira ronda e subiram à 15.ª posição, a última de salvação direta, com 33 pontos.

O Covilhã garantiu ainda vantagem no confronto direto com o Varzim, que continua afundado na zona de descida e é 17.º e penúltimo, com 29 pontos, podendo terminar esta jornada a quatro do 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.

Em busca do quarto triunfo consecutivo em casa, os poveiros entraram com acutilância ofensiva e rondaram a área serrana logo ao quarto minuto, com Tomás Silva a vacilar no duelo com o guardião Léo Navacchio, que ainda viu Helitão negar a recarga de Agdon.

O Varzim desenhou lance idêntico aos 17 minutos, quando André Leão atirou para nova intervenção de Navacchio e André Almeida evitou em cima da linha de golo a insistência de Cássio, numa primeira etapa de sentido único e repleta de ineficácia dos alvinegros.

Outro sinal dessa tendência deu-se aos 33 minutos, num cruzamento de João Reis para um cabeceamento de Murilo à barra da baliza do Covilhã, sem desfazer a resistência de um adversário remetido à defesa e à espreita de capitalizar erros alheios.

Essa estratégia dos leões da serra arrastou-se no reatamento e rendeu dividendos aos 55 minutos, com Jean Felipe a beneficiar de uma perda de bola de Zé Tiago para lançar Kukula, que abrilhantou com frieza a primeira subida perigosa à área de Ricardo Nunes.

O conjunto de Pedro Miguel acusou o golpe e passou a investir num futebol direto, que Léo Navacchio controlou sem sobressaltos, abrindo alas ao contra-ataque da equipa de Leonel Pontes, que viu os suplentes Arnold e Camilo Triana construírem o 2-0 final, aos 90+4, logo antes de João Reis deixar os varzinistas em inferioridade numérica.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Sporting da Covilhã, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Kukula, 55 minutos.

0-2, Camilo Triana, 90+4.

Equipas:

- Varzim: Ricardo Nunes, Leandro Silva (Raí Ramos, 77), André Micael, Cássio Scheid, João Reis, André Leão (Luís Silva, 65), Zé Carlos (Tavinho, 65), Zé Tiago (Rafael Assis, 85), Murilo, Tomás Silva (Bruno Tavares, 78) e Agdon.

(Suplentes: Ismael Lekbab, Raí Ramos, Rafael Assis, Nuno Valente, Tiago Cerveira, Luís Silva, Rodrigo Rêgo, Bruno Tavares e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Helitão, Lucas Barros, Jean Felipe (Arnold, 85), Gilberto Silva, Nego Tembeng (Jorge Vilela, 77), Rui Gomes (Ryan Teague, 85), Kukula (Camilo Triana, 90+2) e Felipe Dini (Jaime Simões, 77).

(Suplentes: Bruno Bolas, Jorge Vilela, Arnold, Jaime Simões, Ryan Teague, Jorginho, Juan Perea, Fabrice Tamba e Camilo Triana).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Silva (13), Léo Navacchio (74), Nego Tembeng (76), Lucas Barros (80) e João Reis (88 e 90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Reis (90+4).

Assistência: Cerca de 2.500 espectadores.