Covilhã: Filó de saída do comando técnico

Técnico orientou serranos em apenas quatro ocasiões

O treinador Filipe Rocha, mais conhecido por Filó, está de saída do Covilhã, clube que ocupa o 14.º lugar da Liga SABSEG.

Segundo o comunicado emitido pelo clube, a decisão partiu do técnico, de 49 anos, por alegados "problemas pessoais". Desta forma, o contrato que ligava as partes foi rescindido. "Resta-nos agradecer o profissionalismo do mister e da sua equipa técnica e que os seus motivos sejam resolvidos rapidamente", pode ler-se na publicação.

Menos de um mês e meio depois da chegada à serra, Filó está, assim, de saída. Pelo Covilhã orientou quatro jogos.