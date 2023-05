Covilhã empata com o Vilafranquense e está vivo na luta pela permanência

Vilafranquense e Covilhã empatam sem golos em Rio Maior.

O Vilafranquense e o Covilhã empataram, este domingo, 0-0, em jogo da 32.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, o conjunto treinado por Ricardo Chéu subiu ao quinto posto, com 45 pontos, ao passo que a equipa comandada por Alex Costa, que pontua há três jornadas consecutivas, continua a carregar a lanterna-vermelha do campeonato, com 28 pontos, a um do Trofense e a três da B SAD.

Jaime Simões, de cabeça, criou a primeira situação de perigo da equipa visitante, aos 22 minutos. Respondeu Bernardo Martins, cinco minutos depois, mas sem a melhor pontaria.

Na etapa complementar, os covilhanenses entraram mais atrevidos e, logo aos 48, estiveram muito perto de se adiantarem no marcador, depois de Ângelo Meneses causar muito perigo através de um cabeceamento.

Do lado contrário, Sílvio não quis ficar atrás e obrigou Igor Araújo a uma intervenção complicada, aos 58.

O melhor da partida estava guardado para os derradeiros minutos, ainda que sem alterar o marcador.

Aos 87, Belkheir, que tinha entrado já na segunda parte, aplicou um chapéu a Igor Araújo, mas a bola saiu ao lado do poste esquerdo da baliza.

Pouco depois, a formação da casa só não chegou ao triunfo porque o remate de André Ceitil acabaria por embater no poste, isto já depois de uma primeira tentativa de Nené.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Sporting da Covilhã, 0-0.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio, Anthony Correia, Easah Suliman, Bruno Silva, André Ceitil, Ricardo Dias (Andrée Sousa, 84), John Mercado (Belkheir, 71), Bernardo Martins (João Amorim, 62), Maddi Queta (Nené, 71) e Sangaré (Edson Farias, 84).

(Suplentes: Márcio Rosa, Léo Alaba, Idrissa Dioh, João Amorim, André Sousa, Edson Farias, Edson Mucuana, Belkheir e Nené).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Sporting da Covilhã: Igor Araújo, Lucas Rafael, Jaime Simões, Ângelo Meneses, Diogo Rodrigues (João Traquina, 74), Gilberto Silva (Gildo Lourenço, 74), Zimbavwé (Kukula, 85), Jorginho (Diogo Cornélio, 85), Sodiq Fatai, Nuno Rodrigues e Wilinton Aponzá.

(Suplentes: Vítor São Bento, Pedro Casagrande, Yang Sena, Zé Tiago, Felipe Dini, Diogo Cornélio, Gildo Lourenço, João Traquina e Kukula).

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Ceitil (71) e Diogo Cornélio (90+2).

Assistência: 237 espetadores.