Covilhã empata em casa do líder Estoril com apenas 13 jogadores disponíveis

Com vários casos de covid-19 no plantel, o Covilhã foi a casa do Estoril com apenas 13 atletas disponíveis. Ainda assim, conseguiu um ponto no terreno do líder da II Liga.

Num jogo sofrido, o Covilhã conseguiu empatar 0-0 no reduto do líder Estoril com apenas 13 jogadores disponíveis. Impossibilitado de contar com vários atletas, infetados com covid-19, o treinador Nuno Capucho só conseguiu colocar dois homens no banco de suplentes: o guarda-redes Igor e o avançado Rui Areias.

Aos 74 minutos, Areias foi lançado, mas, não havendo mais alternativas, a equipa serrana sentiu bastantes dificuldades físicas no final.

O Covilhã soma agora 17 pontos e ocupa o décimo primeiro lugar, enquanto os canarinhos mantêm a liderança da II Liga com 37 pontos, mais cinco do que a Académica.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Sporting da Covilhã, 0-0.

Equipas:

- Estoril Praia: Dani Figueira, Carles Soria, Valente, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Zé Valente, 69), Rosier, Lazare Amani, Bruno Lourenço (Harramiz, 81), Vidigal (Murilo, 81) e João Carlos (André Clóvis, 66).

(Suplentes: Thiago, Vital, Zé Valente, Crespo, Yakubu Aziz, Empis, Murilo, Harramiz e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Sporting da Covilhã: Navacchio, Jean Filipe, Felipe Macedo, André, Tiago Moreira, João Cardoso, Lamine, Léo Cá, Jorge Vilela, Inusah (Areias, 74) e Deivison Borges.

(Suplentes: Igor e Areias).

Treinador: Nuno Capucho.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Léo Cá (45), Deivison (58), Felipe Macedo (73), Bruno Lourenço (78) e Carles Soria (90+1).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.