Covilhã e Penafiel anulam-se no arranque da sexta jornada da Liga SABSEG

Empate no Covilhã-Penafiel

O Covilhã e o Penafiel empataram sem golos, na sexta jornada da Liga SABSEG numa partida em que o serrano Ahmed Isaiah acertou na barra já no tempo extra.

As duas equipas, separadas por três lugares e apenas um ponto na tabela classificativa, protagonizaram um jogo com pouca intensidade e em que as ocasiões para marcar escassearam.

Com o empate, a equipa orientada penafidelense ascende provisoriamente ao quarto lugar e averba o primeiro empate, enquanto os leões da serra, comandados por Wender, sobem ao sexto posto e somam o quarto jogo sem vencer.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Covilhã - Penafiel: 0-0.

Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, Helitão, André Almeida, Lucas Barros (David Santos, 78), Ryan Teague, Jorge Vilela, Diego Medeiros (Ahmed Isaiah, 46), Ricardo Vaz (Jô, 57), Devid Silva (Arnold, 57) e Diogo Almeida.

(Suplentes: Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, David Santos, Thiago Moraes, Frank Angong, Ahmed Isaiah, Arnold e Jô).

Treinador: Wender Said.

- Penafiel: Caio Secco, Capela, Lucas Tagliapietra, Silvério, Edson Farias, João Amorim, David Caiado (Pedro Prazeres, 86), Simãozinho (Ruca, 46), Feliz Vaz (Robinho, 67), Roberto (Ronaldo, 67) e Rui Pedro (Édi Semedo, 86).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Leandro Teixeira, Ruca, Gonçalo Loureiro, Robinho, Édi Semedo, Pedro Prazeres e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Simãozinho (40), Edson Farias (75), Édi Semedo (89), Capela (90+1) e Ahmed Isaiah (90+5).

Assistência: 275 espetadores.