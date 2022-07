Covilhã contrata atacante que jogava nas Ilhas Faroé

Redação com Lusa

Agustín Marsico, de 25 anos, assinou vínculo por um ano com os serranos.

O avançado argentino Marsico, ex- Argja Bótfelag, das Ilhas Faroé, é o oitavo reforço do Covilhã, anunciou hoje o emblema da II Liga, em comunicado.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o avançado de 25 anos A. Marsico para, na próxima época, representar o SC Covilhã. Ao jogador, desejamos felicidades e sucessos", referiu o clube.

Na última época, na qual jogou desde março no Argja Bótfelag, das Ilhas Faroé, o atacante alinhou em 17 partidas e marcou seis golos.

Marsico é o oitavo reforço do plantel serrano, orientado por Leonel Pontes.

Os leões da serra já tinham anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), dos laterais Jorginho (ex-Famalicão) e Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), dos centrais Casagrande (ex-Portimonense) e Seydine N"Diaye (ex-FC Dordrecht, Países Baixos), do médio Zé Tiago (ex-Varzim) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.