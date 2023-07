Covilhã avança com providência cautelar pelo licenciamento do Leixões na II Liga

O Covilhã avançou esta segunda-feira com uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a sua validação do processo de licenciamento do Leixões na II Liga.

O conjunto serrano, que foi despromovido à Liga 3, já tinha anunciado a intenção de inscrever o clube na II Liga, pois esperava que "alguém não cumprisse com os pressupostos financeiros", interpondo agora esta ação por entender que os matosinhenses não observam os requisitos legais para participar nas competições profissionais.

Há uma semana, o Covilhã denunciou o facto de a LPFP ter impedido representantes seus de consultarem o processo de licenciamento para a próxima época.

Este pedido surge no mesmo dia em que o Marítimo interpôs ação idêntica, mas sobre o Estrela da Amadora, que o venceu no play-off que ditava quem ocuparia a derradeira vaga na Liga.

O Marítimo avançou com a providência cautelar no TAD contra a Liga de futebol por causa do licenciamento do Estrela da Amadora para a próxima época.

Na base deste pedido, os madeirenses alegam que o capital social do Estrela da Amadora não cumpre os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas.

O novo regime jurídico das Sociedades Desportivas foi aprovado pelo Governo, em janeiro último, e, mais recentemente, em junho, pela Assembleia da República.