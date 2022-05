Covilhã assegura play-off com triunfo tangencial na Amadora

Redação com Lusa

O Estrela da Amadora encerra a temporada na 14.ª posição, com 37 pontos, apenas mais um do que o Covilhã, que fecha no 16.º lugar da tabela classificativa.

O Covilhã conseguiu este domingo assegurar a presença no play-off de manutenção na II Liga portuguesa de futebol, graças ao triunfo tangencial no terreno do Estrela da Amadora (1-0), na 34.ª e última jornada.

Um golo do central brasileiro Héliton, aos 48 minutos, ditou a continuidade do objetivo da permanência no segundo escalão, atirando o Varzim para a Liga 3, apesar da vitória na receção ao Mafra, por 2-0. Assim, a equipa de Leonel Pontes terá uma eliminatória frente ao terceiro classificado da Liga 3, a sair do duelo entre União de Leiria e Alverca.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Covilhã, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Héliton, 48 minutos.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Miguel Lopes (Paulinho, 77), André Duarte, Anthony Correia, Sérgio Conceição, Aloísio, Chapi (Schutte, 61), Afonso Figueiredo, Salomão (Reko, 61), Michel (Tipote, 36) e Fabrício.

(Suplentes: Diogo Santos, Edu Duarte, Maestro, Reko, Xavi, Tipote, Paulinho e Schutte).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Sporting da Covilhã: Léo, Arnold, André, Héliton, Lucas Barros, Gilberto, Tembeng, Jean Felipe (Fabrice Tamba, 75), Rui Gomes (Jorge Vilela, 66), Felipe Dini (Camilo, 75) e Kukula (Jaime, 87).

(Suplentes: Bruno, Jaime, Jorge Vilela, Ryan Teague, Sena, Jorginho, Perea, Fabrice Tamba e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Barros (42), Miguel Lopes (46), Chapi (48), Rui Gomes (53), Gilberto (61), Tipote (64), Reko (89), Afonso Figueiredo (90), Fabrice Tamba (90+3), Camilo (90+5) e Anthony Correia (90+6).

Assistência: 4.036 espectadores.