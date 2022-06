Covilhã anuncia regresso de Zé Tiago e contratação de Jorginho

Redação com Lusa

O Covilhã, da Liga SABSEG, anunciou hoje o regresso ao clube do médio Zé Tiago (ex-Varzim) e a contratação do lateral-esquerdo Jorginho (ex-Famalicão).

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o médio de 33 anos Zé Tiago e com o defesa-esquerdo de 24 anos Jorginho para nas próximas duas épocas representarem o SC Covilhã", informou o emblema serrano, em comunicado.

Zé Tiago representou os 'leões da serra' durante duas temporadas, entre 2014 e 2016, de onde saiu para o Desportivo das Aves e vestiu depois as cores de Académica, Mafra, Chaves e Varzim, no qual alinhou em 35 partidas e marcou quatro golos na última época.

Jorginho, de 24 anos, formado no Benfica, passou pela equipa B e esteve as duas últimas temporadas ao serviço da equipa de sub-23 do Famalicão, de onde é natural.

O esquerdino fez 25 jogos oficiais na temporada transata e marcou dois golos.

A formação serrana, orientada por Leonel Pontes, conta atualmente com 13 jogadores no grupo de trabalho.

O Sporting da Covilhã já tinha anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense), assim como a continuidade dos guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, dos defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, dos médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e dos avançados Fabrice Tamba e Kukula.