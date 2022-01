Covilhã anuncia contratação do extremo Rui Gomes

O extremo Rui Gomes, ex-Legia Varsóvia está de regresso ao futebol português para alinhar no Covilhã, informou este sábado, em comunicado, o clube da Liga Sabseg.

O esquerdino, de 24 anos, chega ao emblema serrano proveniente do futebol polaco, onde esteve meia temporada, depois de na última época ter representado o União de Leiria em 27 partidas e marcado sete golos.

Na Polónia, Rui Gomes fez apenas um jogo pela equipa principal do Legia Varsóvia e 13 pela formação B do clube.

O jogador bracarense passou pela formação do Merelinense, Braga, Benfica, V. Guimarães e vestiu as cores do Gil Vicente e do Mafra.

Rui Gomes é o quinto reforço anunciado pelos leões da serra neste mercado de inverno.