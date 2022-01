Vargas, avançado do Feirense

Colombiano é o segundo melhor marcador da equipa.

Vargas está fora da visita ao terreno do Covilhã, na terça-feira. O avançado colombiano, que é o segundo melhor marcador do Feirense, com sete golos, só superado por Steven (nove), acusou positivo à covid-19 e não pode ser opção de Rui Ferreira, devendo ser substituído por Fábio Espinho.

Além de Vargas, também o guarda-redes Bruno Brígido está infetado, e por isso em dúvida.